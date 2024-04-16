Крымский полуостров: погода 17 апреля

В ближайшие трое суток (17-19 апреля) в Крыму сохранится ветреная погода.

Скорость юго-западного ветра местами будет достигать 17-22 м/с. В среду по-прежнему сухо и жарко, благодаря тропической воздушной массе. Температура воздуха ночью +12…+17°; днем +23…+28°, на побережье и в горах +17…+22°. В четверг и пятницу зона холодного атмосферного фронта Балканского циклона обусловит на полуострове кратковременные дожди, постепенное понижение температуры воздуха на 5-7 градусов, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».