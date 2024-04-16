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ский полуостров: погода 17 апреля
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 17 апреля

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 20:08 16.04.2024

В ближайшие трое суток (17-19 апреля) в Крыму сохранится ветреная погода.

Скорость юго-западного ветра местами будет достигать 17-22 м/с. В среду по-прежнему сухо и жарко, благодаря тропической воздушной массе. Температура воздуха ночью +12…+17°; днем +23…+28°, на побережье и в горах +17…+22°. В четверг и пятницу зона холодного атмосферного фронта Балканского циклона обусловит на полуострове кратковременные дожди, постепенное понижение  температуры воздуха на 5-7 градусов, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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