Крымский полуостров: погода 17 августа

Преимущественно без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 12…17°, на побережье до 22°; днем 27…32°, в горах 21…26°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

