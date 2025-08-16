Крымский полуостров: погода 17 августа

В ближайшие трое суток погода в Крыму будет определяться малоградиентным полем повышенного атмосферного давления.
Преимущественно без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 12…17°, на побережье до 22°; днем 27…32°, в горах 21…26°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: погода в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: погода в Крыму