Крымский полуостров: погода 17 декабря

В ближайшие двое суток 17-18 декабря в Крыму ожидается сухая погода, благодаря влиянию антициклона.
В ночные и утренние часы местами туман, гололедно-изморозевые отложения. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3°, на южном и западном побережье до +7°; днем +7…+12°, в горах +1…+6°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
