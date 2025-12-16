Крымский полуостров: погода 17 декабря

В ночные и утренние часы местами туман, гололедно-изморозевые отложения. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3°, на южном и западном побережье до +7°; днем +7…+12°, в горах +1…+6°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

