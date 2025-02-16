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Крымский полуостров: погода 17 февраля
фото: pxhere.com

Крымский полуостров: погода 17 февраля

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 20:08 16.02.2025

В ближайшие двое суток (17-18 февраля) погода в Крыму будет определяться юго-восточной периферией Скандинавского антициклона.

Без существенных осадков, лишь 17 февраля  в отдельных районах вероятен снег,туман. На отдельных участках дорог сохраняется гололедица. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -5…-10°, днем -1..-6°; на южном побережье ночью -1…-4°, днем 0…+2°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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