Крымский полуостров: погода 17 февраля

В ближайшие двое суток (17-18 февраля) погода в Крыму будет определяться юго-восточной периферией Скандинавского антициклона.

Без существенных осадков, лишь 17 февраля в отдельных районах вероятен снег,туман. На отдельных участках дорог сохраняется гололедица. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -5…-10°, днем -1..-6°; на южном побережье ночью -1…-4°, днем 0…+2°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

голоса Оцените материал Узнайте больше: Крымский полуостров: погода 11 февраля

Просмотры: 6