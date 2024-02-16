Крымский полуостров: погода 17 феврая

17 февраля и в воскресенье в Крыму сохранится прохладная погода.

В субботу местами пройдет небольшой дождь с мокрым снегом, в воскресенье без существенных осадков. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман, гололед. Ветер северо-восточный, восточный 7-12 м/с, в субботу местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3°, на южном побережье до +6°; днем +1…+6°, на южном побережье до +9°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».