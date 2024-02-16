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ский полуостров: погода 17 феврая
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 17 феврая

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 21:45 16.02.2024

17 февраля и в воскресенье в Крыму сохранится прохладная погода.

В субботу местами пройдет небольшой  дождь с  мокрым снегом, в воскресенье без существенных осадков. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман, гололед. Ветер северо-восточный, восточный 7-12 м/с,  в субботу местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3°, на южном побережье до +6°; днем +1…+6°, на южном побережье до +9°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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