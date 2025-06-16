Крымский полуостров: погода 17 июня

В ближайшие двое суток 17-18 июня на полуострове преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с (умеренный).

Температура воздуха ночью: 17 июня 11…16°, на побережье до 19°, 18 июня 15…20°; днем воздух прогреется до 23…28°, в горах до 16…21°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

голоса Оцените материал Узнайте больше: Крымский полуостров: погода 15 июня

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