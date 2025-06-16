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Крымский полуостров: погода 17 июня
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 17 июня

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:36 16.06.2025

В ближайшие двое суток 17-18 июня на полуострове преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с (умеренный).

Температура воздуха ночью: 17 июня 11…16°, на побережье до 19°, 18 июня 15…20°; днем воздух прогреется до 23…28°, в горах до  16…21°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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