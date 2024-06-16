Крымский полуостров: погода 17 июня

В понедельник (17 июня), циклон, принесший в Крым долгожданные дожди, заполняясь, смещается на северо-восток.

Местами по Крыму пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный 7-12м/с. Температура воздуха ночью 15…20°; днем 24…29, в горах 17…22°. Во вторник и среду ночью без осадков, в дневные часы вероятны локальные грозовые Температура воздуха существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.