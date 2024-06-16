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ский полуостров: погода 17 июня
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 17 июня

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 16:49 16.06.2024

В  понедельник (17 июня), циклон, принесший в Крым долгожданные дожди, заполняясь, смещается на северо-восток.

Местами по Крыму пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный 7-12м/с. Температура воздуха ночью 15…20°; днем 24…29, в горах 17…22°. Во вторник и среду ночью без осадков, в дневные часы вероятны локальные грозовые Температура воздуха существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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