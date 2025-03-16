Крымский полуостров: погода 17 марта

В начале рабочей недели (17-19 марта) контрастный атмосферный фронт изменит погоду в Крыму.

Ожидаются дожди, 18 марта, переходящие в мокрый снег, местами очень сильные осадки, гололедица. Ветер юго-западный, днем 17 марта и в течении суток 18 марта северо-западный 10-15, местами порывы до 25 м/с.Температура воздуха 17 марта +5…+10°; днем +10…+15°. 18 марта температура резко понизится и составит: ночью -3…+2°; на южном побережье до+5°; днем 0…+5°, в горах -1…-3°. 19 марта осадки постепенно прекратятся.Дальнейшее понижение температуры на 3-5°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».