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Крымский полуостров: погода 17 марта
фото: pxhere.com

Крымский полуостров: погода 17 марта

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:26 16.03.2025

В начале  рабочей недели (17-19 марта) контрастный атмосферный фронт изменит погоду в Крыму.

Ожидаются дожди, 18 марта, переходящие в мокрый снег, местами очень сильные осадки, гололедица. Ветер  юго-западный, днем 17 марта и в течении суток 18 марта северо-западный 10-15, местами   порывы до 25 м/с.Температура воздуха 17 марта +5…+10°; днем +10…+15°. 18 марта  температура резко понизится и составит: ночью -3…+2°; на южном побережье до+5°; днем 0…+5°, в горах -1…-3°. 19 марта осадки постепенно прекратятся.Дальнейшее понижение температуры на 3-5°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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