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ский полуостров: погода 17 марта
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 17 марта

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 22:04 16.03.2024

В ближайшие сутки  (17 марта) в  Крыму сохранится неустойчивый характер погоды.

Местами пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7°; днем +8…+13°, в горах +5…+7°. В начале рабочей недели  осадки прекратятся. Температура воздуха существенно не изменится, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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