Крымский полуостров: погода 17 марта

В ближайшие сутки (17 марта) в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды.

Местами пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7°; днем +8…+13°, в горах +5…+7°. В начале рабочей недели осадки прекратятся. Температура воздуха существенно не изменится, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС».