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Крымский полуостров: погода 17 мая
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 17 мая

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 17:14 16.05.2025

В субботу 17 мая прохождение атмосферного фронтального раздела вызовет в Крыму дожди, местами сильные, грозы.

Ветер ночью юго-восточный, днем юго-западный 8-13 м/с, в западных, восточных и южных районах 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15°, днем +21…+26°, в горах +14….+19. В воскресенье 18 мая ночью еще вероятны дожди, днем осадки прекратятся. Температура воздуха понизится на 3-4°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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