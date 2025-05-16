Крымский полуостров: погода 17 мая

В субботу 17 мая прохождение атмосферного фронтального раздела вызовет в Крыму дожди, местами сильные, грозы.

Ветер ночью юго-восточный, днем юго-западный 8-13 м/с, в западных, восточных и южных районах 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15°, днем +21…+26°, в горах +14….+19. В воскресенье 18 мая ночью еще вероятны дожди, днем осадки прекратятся. Температура воздуха понизится на 3-4°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».