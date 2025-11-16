Прямо сейчас:
Крымский полуостров: погода 17 ноября

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 22:15 16.11.2025

В начале рабочей недели 17 и 18 ноября погоду Крыма определит теплый сектор циклона над Румынией.

Будет тепло и сухо, но ветренно. Юго-западный ветер усилится, в понедельник до 7-12 м/с, местами до 17 м/с, а во вторник до 9-14 м/с, местами до 15-20 м/с. Температура воздух ночью +6…+11°; днем +16…+19°, в горах +12…+15°, во вторник потеплеет на 2-3 градуса, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.