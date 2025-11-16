Крымский полуостров: погода 17 ноября

В начале рабочей недели 17 и 18 ноября погоду Крыма определит теплый сектор циклона над Румынией.

Будет тепло и сухо, но ветренно. Юго-западный ветер усилится, в понедельник до 7-12 м/с, местами до 17 м/с, а во вторник до 9-14 м/с, местами до 15-20 м/с. Температура воздух ночью +6…+11°; днем +16…+19°, в горах +12…+15°, во вторник потеплеет на 2-3 градуса, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».