Крымский полуостров: погода 17 октября

В ближайшие двое суток (17-18 октября) зона малоподвижного холодного фронта продолжит формировать погоду на полуострове.

Пройдут дожди, ночью 17 октября местами очень сильные, 18 октября в горах со снегом. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами усилится до 15-20 м/с. Температура воздуха 17 октября ночью 4…9°, днем 9…14°; в горах ночью и днем 3…8°. 18 октября похолодает еще на 2-3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».