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Крымский полуостров: погода 17 октября
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 17 октября

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 20:48 16.10.2024

В ближайшие двое суток (17-18 октября) зона малоподвижного холодного фронта продолжит формировать погоду на полуострове.

Пройдут дожди, ночью 17 октября местами очень сильные, 18 октября в горах со снегом. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами усилится  до 15-20 м/с. Температура воздуха 17 октября ночью 4…9°, днем 9…14°; в горах ночью и днем 3…8°. 18 октября похолодает еще на 2-3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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