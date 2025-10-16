Крымский полуостров: погода 17 октября

Без осадков. Ветер юго-восточный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3°, на побережье до +8°; днем +12…+17°, в горах +6…+10°. В субботу 18 октября преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Ночная температура повысится на 2-3°, дневная не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

