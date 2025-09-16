Прямо сейчас:
Главная | Погода в Крыму | Крымский полуостров: погода 17 сентября
Новости Республики
Крымский полуостров: погода 17 сентября
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 17 сентября

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 22:50 16.09.2025

В  ближайшие сутки  (17 сентября) в  Крыму сохранится теплая  и сухая погода,  лишь вечером в западных районах ожидается кратковременный дождь, гроза.

Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 9…14°, на южном и восточном побережье до 17°, днем 21…26°, в горах 15…20°. В последующие двое суток (18-19 сентября) характер погоды изменится.В связи с образованием южного циклона ожидаются сложные погодные условия: 18 и ночью 19 сентября пройдут дожди, местами очень сильные, грозы, град. Ветер северо-западный  15-20 м/с, местами до 25 м/с. Температура воздуха ночью 12…17°, днем 16…21°, в горах 10…15°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

голоса
Оцените материал
Узнайте больше:  Крымский полуостров: погода 11 сентября
Просмотры: 2 117

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x