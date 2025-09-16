Крымский полуостров: погода 17 сентября

В ближайшие сутки (17 сентября) в Крыму сохранится теплая и сухая погода, лишь вечером в западных районах ожидается кратковременный дождь, гроза.

Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 9…14°, на южном и восточном побережье до 17°, днем 21…26°, в горах 15…20°. В последующие двое суток (18-19 сентября) характер погоды изменится.В связи с образованием южного циклона ожидаются сложные погодные условия: 18 и ночью 19 сентября пройдут дожди, местами очень сильные, грозы, град. Ветер северо-западный 15-20 м/с, местами до 25 м/с. Температура воздуха ночью 12…17°, днем 16…21°, в горах 10…15°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

голоса Оцените материал Узнайте больше: Крымский полуостров: погода 11 сентября

Просмотры: 2 117