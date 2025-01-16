Крымский полуостров: погода 17 января

В четверг (16 января), благодаря влиянию Азорского антициклона, в Крыму без осадков, лишь ночью в южных районах вероятен небольшой дождь, в горах снег.

В ночные и утреннее часы в отдельных районах ожидается туман. На некоторых участках дорог будет по-прежнему скользко (гололедица). Ветер северо-западный 5-10 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью -2…-7°, на южном побережье 0…+3°; днем +2…+7°, в горах 0…-3°. В пятницу и субботу (17-18 января) атмосферный фронт принесет на полуостров дожди, мокрый снег. Ветер западный, северо-западный 7-12 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. Ночная температура воздуха постепенно повысится до -1…+4°, дневная существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

голоса Оцените материал Узнайте больше: Крымский полуостров: погода 16 января

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