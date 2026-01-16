Крымский полуостров: погода 17 января

В ближайшие двое суток 17 и 18 января погоду в Крыму определит циклон над востоком Черного моря.
Ожидается холодная и ветреная погода. Пройдет снег, местами сильный, метель. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 15-20 м/с, местами до 25 м/с. Температура воздуха ночью -7…-12°, на ЮБК -2…-5°; днем -2…-7°, в горах -8…-11°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: погода в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: погода в Крыму