фото: pixabay.com

Крымский полуостров: погода 17 января

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:56 16.01.2026

В ближайшие двое суток 17 и 18 января погоду в Крыму определит циклон над востоком Черного моря.

Ожидается холодная и ветреная погода. Пройдет снег, местами сильный, метель. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 15-20 м/с, местами до 25 м/с. Температура воздуха ночью -7…-12°, на ЮБК -2…-5°; днем -2…-7°, в горах -8…-11°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

