Крымский полуостров: погода 18 апреля

В пятницу и субботу (18-19 апреля) в Крыму, благодаря области повышенного атмосферного давления, сохранится без осадков и по-весеннему теплая погода.

Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9°, на ЮБК до +14°; днем +16…+21°, в горах +10…+15°. В воскресенье (20 апреля) погода изменится. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10°, днем +15…+20° , в горах +9…+14°, — сообщили в «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

голоса Оцените материал Узнайте больше: Крымский полуостров: погода 14 апреля

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