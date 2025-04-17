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Крымский полуостров: погода 18 апреля
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 18 апреля

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 21:06 17.04.2025

В пятницу и субботу  (18-19 апреля) в Крыму, благодаря области повышенного атмосферного давления, сохранится без осадков и по-весеннему теплая погода.

Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9°, на ЮБК до +14°; днем +16…+21°, в горах +10…+15°. В воскресенье (20 апреля) погода  изменится. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10°, днем +15…+20° , в горах +9…+14°, — сообщили в «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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