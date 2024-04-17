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ский полуостров: погода 18 апреля
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 18 апреля

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 20:25 17.04.2024

В ближайшие двое суток (18-19 апреля) в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды.

Холодный атмосферный фронт Балканского циклона обусловит на полуострове кратковременные грозовые дожди. В четверг ветер юго-западный 8-13 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16°; днем +20…+25°, в горах +14…+19°. В пятницу  понижение  температуры воздуха ночью до +6…+11°; днем +15…+20°, в горах +8…+13°, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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