Крымский полуостров: погода 18 апреля

В ближайшие двое суток (18-19 апреля) в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды.

Холодный атмосферный фронт Балканского циклона обусловит на полуострове кратковременные грозовые дожди. В четверг ветер юго-западный 8-13 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16°; днем +20…+25°, в горах +14…+19°. В пятницу понижение температуры воздуха ночью до +6…+11°; днем +15…+20°, в горах +8…+13°, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС».