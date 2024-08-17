Крымский полуостров: погода 18 августа

В воскресенье и в начале рабочей недели в Крыму сохранится сухая и солнечная погода, благодаря влиянию Азорского антициклона.

Ветер северо-восточный умеренный, в дневные часы отдельные порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 14…19°, на южном и восточном побережье до 24°; днем 29…34°, в горах 22…27°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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