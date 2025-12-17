Крымский полуостров: погода 18 декабря

В ближайшие сутки 18 декабря в Крыму ожидается сухая погода, благодаря влиянию антициклона.

В ночные и утренние часы местами туман, гололедно-изморозевые отложения. Ветер южный, юго-восточный ночью 2-7 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3°, на южном и западном побережье до +7°; днем +7…+12°, в горах +1…+6°. В последующие двое суток 19 и 20 декабря без существенных осадков. Ночью потеплеет до +2…+7°, днем температура воздуха существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».