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Крымский полуостров: погода 18 февраля
фото: pxhere.com

Крымский полуостров: погода 18 февраля

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:53 17.02.2025

В ближайшие сутки (18 февраля) за счет влияния области повышенного атмосферного давления в Крыму без существенных осадков.

На некоторых участках дорог  гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью -6…-11°, на южном побережье-3…-5°; днем 0…-5°, в горах -6…-9°. В последующие двое суток (19-20 февраля) ожидается местами небольшой снег, на дорогах сохранится гололедица. Ночная температура воздуха понизится еще на 2°, дневная существенно не изменится, — сообщили в  ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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