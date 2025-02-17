Крымский полуостров: погода 18 февраля

В ближайшие сутки (18 февраля) за счет влияния области повышенного атмосферного давления в Крыму без существенных осадков.

На некоторых участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью -6…-11°, на южном побережье-3…-5°; днем 0…-5°, в горах -6…-9°. В последующие двое суток (19-20 февраля) ожидается местами небольшой снег, на дорогах сохранится гололедица. Ночная температура воздуха понизится еще на 2°, дневная существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

голоса Оцените материал Узнайте больше: Крымский полуостров: погода 15 февраля

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