Крымский полуостров: погода 18 февраля

18 февраля и в понедельник в Крыму сохранится прохладная погода.

В воскресенье ночью местами пройдет небольшой дождь с мокрым снегом, днем без существенных осадков. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман, гололед. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, ночью местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2°, на южном побережье до +5°; днем +2…+7°. В понедельник небольшой, местами умеренный мокрый снег, в горах снег. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.