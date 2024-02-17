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ский полуостров: погода 18 февраля
иллюстрация: pikist.com

Крымский полуостров: погода 18 февраля

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:32 17.02.2024

18 февраля и в понедельник в Крыму сохранится прохладная погода.

В воскресенье ночью местами пройдет небольшой  дождь с мокрым снегом, днем без существенных осадков. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман, гололед. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, ночью местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2°, на южном побережье до +5°; днем +2…+7°. В понедельник небольшой, местами умеренный мокрый снег, в горах снег. Ветер северо-восточный  умеренный. Температура воздуха существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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