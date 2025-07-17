Крымский полуостров: погода 18 июля

В ближайшие двое суток (18 и 19 июля) в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды.

18 июля ночью без осадков, днем пройдут локальные грозовые дожди. Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с; днем 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 18…23°, на южном и восточном побережье до 26°; днем 31…36°, в горах 25…30°. 19 июля атмосферный фронтальный раздел принесет на полуостров кратковременные дожди с грозами, ночью местами сильные. Ветер северо-западный 7-12 м/с, порывы до 16 м/с. Ночная температура существенно не изменится, дневная понизится на 3-4°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

голоса Оцените материал Узнайте больше: Крымский полуостров: погода 15 июля

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