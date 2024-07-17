Крымский полуостров: погода 18 июля

18 июля в Крыму по-прежнему будет находиться во власти тропических воздушных масс.

На полуострове ожидается аномально-жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на 7° выше климатической нормы. Без осадков. Температура воздуха ночью 18…23°, на южном и восточном побережье до 28°; днем 32…37°, в степных районах ожидается сильная жара 38…40°; в горах 26…31°. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 15 м/с, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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