Крымский полуостров: погода 18 июня

18 июня погоду на полуострове будет определять тыловая часть ложбины, ночью и утром в отдельных районах пройдут кратковременные дожди с грозами; днем без осадков.
Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 15…20°, в горах 12…14°; днем воздух прогреется до 24…29°, в горах до 18…23°. 19 июня, благодаря влиянию высотного барического гребня, на полуострове без осадков. Ночная температура воздуха существенно не изменится, дневная повысится на 3-4 градуса, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
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С тегами: погода в Крыму