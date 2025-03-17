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Крымский полуостров: погода 18 марта
источник фото: pxhere.com

Крымский полуостров: погода 18 марта

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 20:30 17.03.2025

В праздничный для Крыма день, в день Крымской весны 18 марта полуостров будет находиться  под влиянием контрастного атмосферного фронта.

Ожидается мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки. Ветер северо-западный 10-15 м/с, в отдельных районах усилится до 20-25 м/с; температура воздуха ночью -1…+4°, днем 0…+5°. 19 марта  небольшие осадки ожидаются лишь в отдельных районах, северо-западный ветер немного ослабеет до 8-13 м/с, порывы 15-20 м/с; ночная температура воздуха понизится до -1…-6°; дневная составит +2…+7°, — сообщили в  ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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