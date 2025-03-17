Крымский полуостров: погода 18 марта

В праздничный для Крыма день, в день Крымской весны 18 марта полуостров будет находиться под влиянием контрастного атмосферного фронта.

Ожидается мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки. Ветер северо-западный 10-15 м/с, в отдельных районах усилится до 20-25 м/с; температура воздуха ночью -1…+4°, днем 0…+5°. 19 марта небольшие осадки ожидаются лишь в отдельных районах, северо-западный ветер немного ослабеет до 8-13 м/с, порывы 15-20 м/с; ночная температура воздуха понизится до -1…-6°; дневная составит +2…+7°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

голоса Оцените материал Узнайте больше: Крымский полуостров: погода 17 марта

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