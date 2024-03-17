Крымский полуостров: погода 18 марта

В ближайшие трое суток (18-20 марта) погода в Крыму будет определяться влажной, термически однородной воздушной массой Атлантики.

Ночью без существенных осадков, днем местами пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер юго-западный: ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5°, на побережье до +8°; днем +9…+14°, в горах +3…+8°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.