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ский полуостров: погода 18 марта
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 18 марта

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 21:47 17.03.2024

В ближайшие трое суток (18-20 марта) погода в  Крыму будет определяться влажной, термически однородной воздушной массой Атлантики.

Ночью без существенных осадков, днем местами пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер юго-западный: ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5°, на побережье до +8°; днем +9…+14°, в горах +3…+8°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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