Прямо сейчас:
Главная | Погода в Крыму | Крымский полуостров: погода 18 мая
Новости Республики
Крымский полуостров: погода 18 мая
иллюстрация: pikist.com

Крымский полуостров: погода 18 мая

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 21:21 17.05.2025

В воскресенье 18 мая в Крыму ночью местами пройдут небольшие дожди, днём без осадков.

Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14°, днем +17…+22°, в горах +9…+14. В понедельник 19 мая ночью без осадков, днем днем местами кратковременный дождь ветер юго-западный 7-12 м/с, местами 15-20 м/с. Минимальная температура воздуха понизится на 3-4°, максимальная существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

голоса
Оцените материал
Узнайте больше:  Крымский полуостров: погода 16 мая
Просмотры: 2 116

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: погода в Крыму

погода в Крыму
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x