Крымский полуостров: погода 18 мая

В воскресенье 18 мая в Крыму ночью местами пройдут небольшие дожди, днём без осадков.

Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14°, днем +17…+22°, в горах +9…+14. В понедельник 19 мая ночью без осадков, днем днем местами кратковременный дождь ветер юго-западный 7-12 м/с, местами 15-20 м/с. Минимальная температура воздуха понизится на 3-4°, максимальная существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

голоса Оцените материал Узнайте больше: Крымский полуостров: погода 16 мая

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