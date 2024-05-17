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ский полуостров: погода 18 мая
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 18 мая

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:05 17.05.2024

В субботу (18 мая) погода в Крыму будет обуславливаться юго-восточной периферией  Скандинавского антициклона.

Без осадков. Днем воздух прогреется до +18…+23°, ночь еще прохладная: +2…+7°, на побережье до +12°, в степных и предгорных районах ожидаются заморозки до -1°. Ветер переменных направлений слабый. В последующие двое суток (19 и 20 мая) на полуостров будут оказывать влияние воздушные массы Атлантики. Температура воздуха ночью +4…+9°, на побережье до +14°; днем +20…+25°, в горах +14…+19°. Ветер восточный 7-12 м/с, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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