Крымский полуостров: погода 18 ноября

В ближайшие трое суток 18, 19 и 20 ноября на погоду Крыма будет влиять малоподвижный атмосферный фронт с запада.
Будет тепло, местами пройдут небольшие дожди. Ветер юго-западный 8-13 м/с, а 18 ноября в отдельных районах ожидается усиление до 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14°; днем +16…+21°, в горах +11…+15°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
