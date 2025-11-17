Прямо сейчас:
Крымский полуостров: погода 18 ноября
Крымский полуостров: погода 18 ноября

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 23:17 17.11.2025

В ближайшие трое суток 18, 19 и 20 ноября на погоду Крыма будет влиять малоподвижный  атмосферный фронт с запада.

Будет тепло, местами пройдут небольшие дожди. Ветер юго-западный 8-13 м/с, а 18 ноября в отдельных районах ожидается усиление до  17-22 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14°; днем +16…+21°, в горах +11…+15°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

