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ский полуостров: погода 18 ноября
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 18 ноября

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:39 17.11.2023

В выходные дни  Крым окажется во власти южного циклона, который вызовет сложные погодные условия: дожди, местами очень сильные (30-60 мм).

Усиление юго-восточного с переходом на северо-восточный ветра до штормовых значений 20-25 м/с, местами 30-35 м/с. Температура воздуха составит: в субботу ночью 2…7°, на побережье до 10°, днем 10…15°; в воскресенье ночью и днем 5…10°, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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