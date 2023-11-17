Крымский полуостров: погода 18 ноября

В выходные дни Крым окажется во власти южного циклона, который вызовет сложные погодные условия: дожди, местами очень сильные (30-60 мм).
Усиление юго-восточного с переходом на северо-восточный ветра до штормовых значений 20-25 м/с, местами 30-35 м/с. Температура воздуха составит: в субботу ночью 2…7°, на побережье до 10°, днем 10…15°; в воскресенье ночью и днем 5…10°, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
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С тегами: погода в Крыму