Крымский полуостров: погода 18 октября

В пятницу и в выходные дни (18-20 октября) в Крыму сохранится неустойчивая холодная погода.

Местами пройдут дожди, в горах со снегом. Ветер северо-восточный 8-13 м/с; в западных, центральных и восточных районах порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 1…6°, на побережье до 9°; днем 8…13°; в горах ночью и днем 0…-2°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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