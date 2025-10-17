Прямо сейчас:
Крымский полуостров: погода 18 октября
Крымский полуостров: погода 18 октября

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:09 17.10.2025

В субботу 18 октября в Крыму преимущественно без осадков.

Ветер юго-восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6°, на побережье до +9°; днем +13…+16°, в горах +6…+11°.  В воскресенье атмосферный холодный фронт вызовет дожди, днем местами сильные. Ветер  ночью юго-западный, днем  северо-западный 7-12 м/с,  днем в южных, восточных районах и в горах усилится до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10°;  днем +10…+15°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

