Крымский полуостров: погода 18 октября

В субботу 18 октября в Крыму преимущественно без осадков.
Ветер юго-восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6°, на побережье до +9°; днем +13…+16°, в горах +6…+11°. В воскресенье атмосферный холодный фронт вызовет дожди, днем местами сильные. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 7-12 м/с, днем в южных, восточных районах и в горах усилится до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10°; днем +10…+15°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: погода в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: погода в Крыму