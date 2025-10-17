Крымский полуостров: погода 18 октября

Ветер юго-восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6°, на побережье до +9°; днем +13…+16°, в горах +6…+11°. В воскресенье атмосферный холодный фронт вызовет дожди, днем местами сильные. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 7-12 м/с, днем в южных, восточных районах и в горах усилится до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10°; днем +10…+15°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

