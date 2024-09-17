Прямо сейчас:
Главная | Погода в Крыму | Крымский полуостров: погода 18 сентября
актуально в республике
Крымский полуостров: погода 18 сентября
иллюстрация: pikist.com

Крымский полуостров: погода 18 сентября

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:14 17.09.2024

В среду (18 сентября) зона малоподвижного атмосферного фронта обусловит в Крыму неустойчивую погоду.

Местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер восточный 7-12 м/с, днем местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 12…17°, на южном побережье до 20°; днем 20…25°, в горах 14…19°. В четверг (19 сентября) ночью еще вероятны небольшие дожди, днем без осадков. Ветер северо-восточный умеренный (8-13 м/с), в степных и предгорных районах сильный (15-20 м/с). Температура воздуха без существенных изменений, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Просмотры: 2 113

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: погода в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
погода в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.