Крымский полуостров: погода 18 сентября

В среду (18 сентября) зона малоподвижного атмосферного фронта обусловит в Крыму неустойчивую погоду.

Местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер восточный 7-12 м/с, днем местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 12…17°, на южном побережье до 20°; днем 20…25°, в горах 14…19°. В четверг (19 сентября) ночью еще вероятны небольшие дожди, днем без осадков. Ветер северо-восточный умеренный (8-13 м/с), в степных и предгорных районах сильный (15-20 м/с). Температура воздуха без существенных изменений, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».