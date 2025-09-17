Крымский полуостров: погода 18 сентября

В последующие двое суток (18-19 сентября) в связи с образованием южного циклона в Крыму ожидаются сложные погодные условия:
18 и ночью 19 сентября пройдут дожди, местами очень сильные, грозы, град; днем 19 сентября осадки постепенно прекратятся, лишь в восточных районах сохранятся кратковременные дожди. Ветер северо-западный 15-20 м/с, местами до 25 м/с. Температура воздуха существенно не изменится и составит ночью 12…17°, днем 16…21°, в горах 10…15°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: погода в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: погода в Крыму