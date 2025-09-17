Прямо сейчас:
Крымский полуостров: погода 18 сентября
Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 21:19 17.09.2025

В последующие двое суток (18-19 сентября) в связи с образованием южного циклона в Крыму ожидаются сложные погодные условия:

18 и ночью 19 сентября пройдут дожди, местами очень сильные, грозы, град; днем 19 сентября осадки постепенно прекратятся, лишь в восточных районах сохранятся кратковременные дожди. Ветер северо-западный  15-20 м/с, местами до 25 м/с. Температура воздуха существенно не изменится и составит ночью 12…17°, днем 16…21°, в горах 10…15°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

