Крымский полуостров: погода 18 января

18 января в Крыму ночью без существенных осадков, в отдельных районах туман, на дорогах гололедица; во второй половине дня дождь, в южных районах и в горах сильный. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами 17-22 м/с.

Температура воздуха ночью -2…+3°, на побережье до +6°; днем +8…+13°, в горах +2…+7°. В связи с прохождением атмосферных фронтальных разделов 19 и 20 января ожидаются дожди, 20 января переходящие в мокрый снег, снег; в южных, центральных, восточных районах и в горах очень сильные осадки. Отложение мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Усиление юго-западного с переходом на северо-восточный ветра 15-20 м/с, местами до 25 м/с, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.