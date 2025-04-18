Крымский полуостров: погода 19 апреля

В субботу 19 апреля в Крыму, благодаря области повышенного атмосферного давления, сохранится без осадков и по-весеннему теплая погода.

Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8°, на южном и восточном побережье +9…+14°; днем +18…+23°, на южном побережье и в горах +12…+17°. В воскресенье и понедельник 20-21 апреля погоду полуострова будет определять область пониженного атмосферного давления. Ночью без осадков; днем местами пройдут кратковременные дожди с грозой. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10°, днем +15…+20° , в горах +9…+14°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

голоса Оцените материал Узнайте больше: Крымский полуостров: погода 18 апреля

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