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ский полуостров: погода 19 апреля
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 19 апреля

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:47 18.04.2024

В ближайшие двое суток (19-20 апреля) в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды.

Холодный атмосферный фронт Балканского циклона обусловит на полуострове кратковременные грозовые дожди, днем 20 апреля местами сильные. 19 апреля ветер западный, 20 апреля восточный 8-13 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11°; днем +15…+20°, в горах +8…+13°. В субботу ночная температура воздуха существенно не изменится; днем повысится на 2-3°, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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