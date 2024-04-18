Крымский полуостров: погода 19 апреля

В ближайшие двое суток (19-20 апреля) в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды.

Холодный атмосферный фронт Балканского циклона обусловит на полуострове кратковременные грозовые дожди, днем 20 апреля местами сильные. 19 апреля ветер западный, 20 апреля восточный 8-13 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11°; днем +15…+20°, в горах +8…+13°. В субботу ночная температура воздуха существенно не изменится; днем повысится на 2-3°, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС».