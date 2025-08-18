Крымский полуостров: погода 19 августа

Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью 15…20°, на южном и восточном побережье до 23°; днем 24…29°, в горах 18…23°. В последующие двое суток (20-21 августа) сохранится сухая погода. Скорость северо-восточного ветра составит: ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Ночная температура воздуха понизится до 12-17°, дневная повысится до 26…31°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

