Крымский полуостров: погода 19 августа

Крымский полуостров: погода 19 августа

18.08.2025

Во вторник — 19 августа — погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления.

Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами порывы  до 18 м/с. Температура воздуха ночью 15…20°, на южном и восточном побережье до 23°; днем 24…29°, в горах 18…23°. В последующие двое суток (20-21 августа) сохранится сухая погода. Скорость северо-восточного ветра составит: ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Ночная температура воздуха понизится до 12-17°, дневная повысится до 26…31°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

