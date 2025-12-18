Крымский полуостров: погода 19 декабря

В пятницу 19 декабря и в выходные дни 20 и 21 декабря в Крыму без существенных осадков, благодаря влиянию антициклона.

В ночные и утренние часы местами ожидается туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха 19 декабря ночью 0…+5°, на южном побережье до +8°; днем +7…+12°, в горах +1…+5°. В субботу и в воскресенье ночная температура воздуха существенно не изменится, дневная понизится на 2-3 °, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Просмотры: 5