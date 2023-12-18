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ский полуостров: погода 19 декабря
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 19 декабря

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:38 18.12.2023

Во вторник ночью зона атмосферного фронтального раздела обусловит на полуострове небольшие дожди, в горах со снегом; днем без существенных осадков.

В отдельных районах ожидается туман. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6°; днем +7…+12°, в горах +1…+6°. В среду, благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления,  без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температурный фон ночью без изменений, днем повысится на 2-3°, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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