Крымский полуостров: погода 19 декабря

Во вторник ночью зона атмосферного фронтального раздела обусловит на полуострове небольшие дожди, в горах со снегом; днем без существенных осадков.

В отдельных районах ожидается туман. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6°; днем +7…+12°, в горах +1…+6°. В среду, благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления, без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температурный фон ночью без изменений, днем повысится на 2-3°, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.