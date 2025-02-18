Крымский полуостров: погода 19 февраля

В ближайшие двое суток (19-20 февраля) в Крыму без существенных осадков, 21 февраля местами ожидается снег.

В предгорных и южных районах на некоторых участках дорог сохранится гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью -7…-12°, на южном побережье -4…-6°; днем -3…+2°, в горах -6…-8°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

голоса Оцените материал Узнайте больше: Крымский полуостров: погода 16 февраля

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