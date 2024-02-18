Крымский полуостров: погода 19 февраля

В понедельник и вторник (19-20 февраля) в Крыму сохранится прохладная погода.

Пройдет небольшой, местами умеренный дождь, мокрый снег, в горах снег. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман, гололед. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2°, на южном побережье до +5°; днем 0…+5°, на южном побережье до +7°, в горах -1…-3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС». — Во вторник (20 февраля) минимальная температура воздуха существенно не изменится; максимальная повысится на 1-2°.

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.