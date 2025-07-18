Крымский полуостров: погода 19 июля

19 июля в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. 18 июля ночью без осадков, днем пройдут локальные грозовые дожди.
Атмосферный фронтальный раздел принесет на полуостров кратковременные дожди с грозами, ночью местами сильные. Ветер северо-западный 7-12 м/с, порывы до 16 м/с. Ночная температура существенно не изменится, дневная понизится на 3-4° от 31…36°, в горах 25…30° по состоянию на 18 июля, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
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С тегами: погода в Крыму