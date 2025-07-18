Крымский полуостров: погода 19 июля

Атмосферный фронтальный раздел принесет на полуостров кратковременные дожди с грозами, ночью местами сильные. Ветер северо-западный 7-12 м/с, порывы до 16 м/с. Ночная температура существенно не изменится, дневная понизится на 3-4° от 31…36°, в горах 25…30° по состоянию на 18 июля, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

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