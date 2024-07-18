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ский полуостров: погода 19 июля
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 19 июля

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 17:47 18.07.2024

В ближайшие трое  суток (19-21 июля)  погода в Крыму начнет постепенно меняться.

Очень жаркие тропические воздушные массы начнут перемещаться за пределы полуострова,  а им на смену будет поступать более прохладный воздух с запада.  Завтра (19 июля) ожидается ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 21…26°, на ЮБК до 31°; днем 32…37°, в горах 26…31°. В последующие двое суток без осадков, температура воздуха ночью 19…24°, на побережье до 27°; днем 30…35°, в горах 24…29°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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