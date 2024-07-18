Крымский полуостров: погода 19 июля

В ближайшие трое суток (19-21 июля) погода в Крыму начнет постепенно меняться.

Очень жаркие тропические воздушные массы начнут перемещаться за пределы полуострова, а им на смену будет поступать более прохладный воздух с запада. Завтра (19 июля) ожидается ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 21…26°, на ЮБК до 31°; днем 32…37°, в горах 26…31°. В последующие двое суток без осадков, температура воздуха ночью 19…24°, на побережье до 27°; днем 30…35°, в горах 24…29°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».