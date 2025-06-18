Крымский полуостров: погода 19 июня

В четверг 19 июня в Крыму ожидается жаркая и сухая погода.

Ветер западный, юго-западный 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью 15…20°; днем 27…32°, в горах 20…25°. В пятницу 20 июня холодный атмосферный фронт принесет на полуостров дожди с грозами. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Ночная температура воздуха существенно не изменится, дневная понизится на 3-4°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

голоса Оцените материал Узнайте больше: Крымский полуостров: погода 18 июня

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