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Крымский полуостров: погода 19 июня
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 19 июня

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:19 18.06.2025

В четверг 19 июня в Крыму ожидается жаркая и сухая погода.

Ветер западный, юго-западный 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью 15…20°; днем 27…32°, в горах 20…25°. В пятницу 20 июня холодный атмосферный фронт принесет на полуостров дожди с грозами. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с, днем  местами до 17 м/с. Ночная температура воздуха существенно не изменится, дневная понизится на 3-4°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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