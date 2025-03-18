Крымский полуостров: погода 19 марта

В ближайшие двое суток в Крыму сохранится холодная погода.

Без осадков, в отдельных районах пройдет небольшой мокрый снег, снег. Ночью и утром местами ожидается туман, гололедица. Ветер северо-западный 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5°, в горах -6…-9°, днем +2…+7°, в горах 0…-2°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».