Прямо сейчас:
Главная | Погода в Крыму | Крымский полуостров: погода 19 ноября
Новости Республики
Крымский полуостров: погода 19 ноября
фото: pixabay.tumblr.com

Крымский полуостров: погода 19 ноября

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 17:36 18.11.2025

В ближайшие двое суток 19 и 20 ноября на погоду Крыма будет влиять малоподвижный  атмосферный фронтальный раздел.

Местами пройдут дожди, в отдельных районах ожидается туман. Ветер юго-западный 8-13 м/с, порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14°; днем +15…+20°, в горах +9…+14°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Просмотры: 5

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.