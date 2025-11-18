Крымский полуостров: погода 19 ноября

В ближайшие двое суток 19 и 20 ноября на погоду Крыма будет влиять малоподвижный атмосферный фронтальный раздел.
Местами пройдут дожди, в отдельных районах ожидается туман. Ветер юго-западный 8-13 м/с, порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14°; днем +15…+20°, в горах +9…+14°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
