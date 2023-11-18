Крымский полуостров: погода 19 ноября

В воскресенье (19 ноября) Крым продолжает оставаться во власти южного циклона, с которым будут связаны сложные погодные условия: дожди, местами очень сильные (30-60 мм).

Усиление восточного с переходом на северо-восточный ветра до штормовых значений 20-25 м/с, местами 30-35 м/с. Температура воздуха составит: Ночью и днем 5…10°. В понедельник (20 ноября) погода будет определяться тыловой частью этого циклона. Ночью дождь, мокрый снег, в горах снег, местами сильные осадки; днем осадки постепенно прекратятся. Ветер северо-западный 8-13м/с, отдельные порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0…5°, в горах -1…-3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.