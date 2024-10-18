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Крымский полуостров: погода 19 октября
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 19 октября

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:25 18.10.2024

В выходные дни (19-20 октября) в Крыму сохранится неустойчивая холодная погода.

В субботу местами пройдут дожди, в горах со снегом; в восточных районах временами сильный дождь. В воскресенье без существенных осадков, лишь в восточных районах еще вероятны дожди. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью 1…6°, днем 8…13°; в горах ночью и днем 0…-2°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и поселков Крыма — здесь.

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